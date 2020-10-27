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Konya'da kedi kurtarma operasyonu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir parkta çıktığı ağaç üzerinden inemeyen kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir parkta çıktığı ağaç üzerinden inemeyen kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.


Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi Köprübaşı mevkisindeki bir aile çay bahçesinde bulunan ağaç üzerinden kedi sesi geldiğini duyarak mahsur kaldığını fark eden çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, polisin de önlem aldığı cadde üzerinde bahçede bulunan yaklaşık 10 metre yüksekliğe sahip çam ağacının üzerine merdiven uzatarak mahsur kalan kediye ulaşabildi. İtfaiye görevlisi, ağacın dalında kalarak inemeyen kediyi alarak merdiven yardımıyla yere indirdi. Sahipsiz sokak kedisinin uzun süredir aç kaldığını anlayan duyarlı hayvansever vatandaşlar ile çevredeki esnaflar kediye tavuk döneri ve su vererek besledi. Verilen yiyeceklerle beslenen kedi daha sonra sokak aralarında gözlerden kayboldu.

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