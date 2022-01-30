Konya'da kedi ve köpeklerin yiyecek kavgası kamerada

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kedi ve köpeklerin yiyecek kavgası cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kar altındaki Beyşehir'de ağır kış şartları sokak hayvanlarını olumsuz etkiliyor. Yiyecek bulmada sıkıntı çeken sokak hayvanları çöplüklerde yiyecek ararken, bazı hayvanseverler de hayvanlara yiyecek veriyor. Hacıakif Mahallesi'nde sokak hayvanlarının yemesi için bırakılan yiyecek, kedi ve köpeklerin kavga etmesine yol açtı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, yavru bir kedinin yememesi için saldıran sokak köpeklerine sonradan gelen bir başka kedi de engel olmaya çalışıyor. Kedi ve köpeklerin kavgası tebessüm ettiren bir görüntü oluşturuyor.