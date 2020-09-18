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Konya'da kenevir operasyonu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, jandarma tarafından bir eve yapılan baskında Hint kenevirleri ve kubar esrar ele geçirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma tarafından bir eve yapılan baskında Hint kenevirleri ve kubar esrar ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Bayavşar Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ihbarı alınması üzerine harekete geçti. Arama kararına istinaden D.Y.'nin (22) evinde yapılan aramada saksıda yetiştirilen boyları 10-30 santimetre arasında değişen tohumlanmış 4 kök Hint keneviri, 1 kök kuru Hint keneviri, kağıda sarılı vaziyette 3 gram kubar esrar, 60 gram ağırlığında Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli D.Y. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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