Konya'da kimyasal atıkları temizleme çalışmaları tamamlandı

Konya'da şehrin farklı yerlerine kimyasal atıklar dökerek çevreyi kirleten ve 38 milyon TL cezai işlem uygulanan 3 şüphelinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince kimyasal atıkların döküldüğü yerlerde temizleme çalışmaları tamamlandı.

Konya'da kamyonla şehrin belirli bölgelerine kimyasal atıklar döken 2 şüpheli yakalanmış, kimyasal atıkları para karşılığı döktüren şirket sahibi ve 2 kişiye toplamda 38 milyon TL cezai işlem uygulanmıştı. 3 şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Olayın ardından harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalarda atık dökülen yerler tespit edilerek kısa sürede temizleme çalışmalarına başlandı. Ereğli yolu üzerinde farklı iki noktada kimyasal atık (sülfürik asit) tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince her iki noktada ve tutuklanan şahsa ait Fetih Mahallesinde bulunan ruhsatsız 2 iş yerinde gerekli temizleme çalışmaları tamamlandı. Ayrıca merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından iş yerleri mühürlendi.