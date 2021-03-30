Konya'da kırmızı çizgi çekildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yaya önceliğinde farkındalık oluşturmak için başlatılan "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında Konya'da kırmızı çizgiler çekildi.

Türkiye genelinde bugün itibariyle, "Kırmızı çizgimizi çekiyoruz" farkındalık etkinliği öncesi polis ve jandarma ekipleri tüm yaya geçitlerinde çizgi işlemi yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından yaya önceliğinde farkındalık oluşturmak amacıyla Bakan Süleyman Soylu tarafından başlatılan, "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" etkinliği Konya'da da Vali Vahdettin Özkan tarafından çizgi çekilerek başlatıldı. Kırmızı çizgi çekilmesinin ardından konuşan Vali Vahdettin Özkan, insanların hayat haklarının korunmasının en öncelikli işleri olduğunu ifade ederek, “Bu çerçevede özellikle trafik güvenliği hepimiz açısından büyük bir ehemmiyet arz ediyor. İnsanların sakat kalmaması açısından ve konforlu bir hayat açısından güvenli bir trafik önceliğimiz. Bu sene özellikle yayalar kırmızı çizgimiz ve yayalara öncelik verme noktasında bir hassasiyet oluşturulması yönünde bakanlığımızın oluşturduğu bir atmosfer var. Bunu da hep beraber Konyalı hemşehrilerimizle icra ediyoruz. İnşallah trafikte hiçbir kazanın olmadığı, can kaybının olmadığı günlerde buluşacağız. Bunun için her birimize düşen vazifeleri yapacağız” ifadelerini kullandı.