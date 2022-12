Konya'da kış lastiği denetimleri başladı

Konya'da başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasının ardından polis ekipleri, kış lastiği takma zorunluluğu bulunan araçları denetledi. Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayanlara ise bin 152 lira idari para cezası uygulandı.

Türkiye genelinde kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başladı ve 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ulaşımın kesintisiz, sorunsuz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi ile kaza sonucu ölümlerin ve ağır yaralanmaların önlenmesi için sürekli olarak trafik uygulamaları yapıyor. Ekipler, kentin giriş ve çıkış uygulama noktalarında kamyon, çekici, tanker ve otobüs gibi ticari faaliyet gösteren araçları tek tek durdurarak lastik kontrolü ve dişlerinin ölçümünü yaptı. Uygulamada araç sürücüleri ise polis ekipleri tarafından kış lastiğinin önemi hakkında bilgilendirildi. Denetimlerde, lastikleri yasal standartlara göre 4 milimetre diş derinliğinden az olmayan ve standartlara uygun olan araçlar yolculuklarına devam etti. Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayanlara ise bin 152 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerden memnun olan ve bu sayede kaza oranlarının düştüğünü belirten taksi şoförü Erkan Demir, "Gerekli bir şey hem kendimiz için hem de karşı taraf için kış lastiği önemli. Emniyet ve güvenli sürüş için kış lastiği gerekli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kış aylarında kullanımı hem can hem mal güvenliği için gerekli olduğunu aktaran tır şoförü Fatih Kibar, "Ben şoförüm ama can güvenliği açısından oldukça önemli tabi isterim ki, bütün araçlarda kullanılsın. Sürücülerin can güvenliği için gerekli" şeklinde konuştu.

"Hususi araçlarla ilgili olarak bütün sürücülerin kış lastiği takmasını öneriyoruz"

Uygulama ile ilgili bilgi veren Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Ramazan Söylemez, "Kış lastiğini takmanın önemi özellikle sıcaklığın sıfır derecenin altına düşmesiyle araçların frenleme esnasında durma mesafesini azaltır, kış lastiği takılmayan aracın fren mesafesi ise uzar. Bu nedenle her yıl, ülkemizde tescilli veya tescilli olmasın yük ve yolcu taşımacılığı yapılan tüm araçlarda 1 Aralık'tan takip eden yılın 1 Nisan tarihine kadar kış lastiği bu süre zarfında zorunludur. Kış lastiği il sınırları içerisinde valilikler tarafından belirlenir. Bu belirleme ise yerel sıcaklıklar baz alınarak yapılır. Şu an Konya'da valiliğimiz tarafında alınan kararla 1 Aralık itibariyle uygulamaya başladık. Valilikçe alınan karar doğrultusunda ticari, yük nakli ve yolcu taşımacılığındaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ancak kış lastiğini sadece yük, ticari ve yolcu taşımacılığı yapan araçların değil, ilimiz sınırları içerisinde hususi araçlarla ilgili olarak bütün sürücülerin kış lastiği takmasını öneriyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, mevzuata uygun şekilde kış lastiği bulundurmayan araçlara 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/a maddesi gereğince bin 152 lira idari para cezası kesilecek. Kentin birçok noktasında trafik ekipleri tarafından kurulan uygulama noktalarında araçlar durdurularak kış lastiği konusunda bilgilendirmede bulundu.