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Konya'da kış mevsiminde erik ağacı çiçek açtı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kış mevsimde erek ağacı çiçek açtı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kış mevsimde erek ağacı çiçek açtı.


Beyşehir'in dış mahallelerinden Damlapınar Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Mehmet Kalender'in yayla evinin bahçesinde bulunan üç yaşındaki erik ağacı, havaların da mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sebebiyle Aralık ayının ortalarında çiçek açtı. Mehmet Kalender, çayır yaylasında bulunan erik ağacının bu yıl yaz mevsiminde meyve verdiğini belirterek, sonrasında ise yapraklarını döktüğünü söyledi. Aralık ayının ortalarına gelindiğinde ağacın dallarında çiçekler açtığını gördüklerini dile getiren Kalender, şaşırdıklarını ve havaların bu yıl kurak ve yüksek sıcaklıkta değerlerde olmasının bu duruma yol açtığını düşündüklerini sözlerine ekledi.

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