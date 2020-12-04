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Konya'da kısıtlama öncesi semt pazarlarında yoğunluk

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Konya’daki semt pazarlarında yoğunluk yaşandı.

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Konya'daki semt pazarlarında yoğunluk yaşandı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonlarında ülke genelinde uygulanacak olan kısıtlama öncesi vatandaşlar semt pazarlarından alışveriş yaptı. Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Özalkent Semt Pazarı'nda da yoğunluk oluştu. Zaman zaman yoğunluk oluşturan vatandaşlar özellikle sebze ve meyve eksiklerini tamamladı. Sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam 21.00 itibariyle başlayıp Pazartesi sabah 5.00 itibariyle sona erecek.


Çarşamba ve Perşembe günleri işlerinin çok zayıf olduğunu ifade eden esnaf Serkan Can, “Cuma günü işler çok hızlandı. Bütün pazarlar güzel iş yaptı. Hafta sonları yasak iyi oluyor, Cuma günleri ise işlerimiz iyi oluyor. Böyle devam ederse güzel olur. Şu yaş sınırları da kaldırılırsa iyi olur” ifadelerini kullandı.


Alışveriş yapmak için pazara gelen Ramazan Çakıl, hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı ihtiyaçlarını karşılamak için geldiklerini ve genellikle sebze türü alışverişler yaptığını söyledi. Osman Taş ise hafta sonu uygulanacak olan kısıtlamadan dolayı Pazar kapalı olduğu için alışverişe geldiklerini kaydetti.

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