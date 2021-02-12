Konya'da kısıtlamada eğlence mekanlarındaki 22 kişiye işlem

Konya'da sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde ruhsatsız iki eğlence mekanında bulunan 22 kişiye işlem yapıldı, iş yerleri mühürlendi.

Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağı olan saatlerde merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde iki eğlence mekanının faaliyette olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kontrol edilen eğlence mekanlarında bulunan toplam 22 kişiye sosyal mesafeye aykırılıktan ve sokağa çıkma yasağını ihlalden idari para cezası uygulandı. Ruhsatsız iş yerleri zabıta tarafından mühürlenerek faaliyetten men edilirken, iş yeri sorumlularına mühür bozmaktan işlem yapıldı.