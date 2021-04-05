Konya'da kısıtlamada eğlence merkezindeki 97 kişiye 611 bin 100 lira ceza

Konya'da sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde eğlence merkezinde ve kahvehanede yakalanan 97 müşteri ve çalışana toplamda 611 bin 100 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez Selçuklu ve Meram ilçelerinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan saatlerde kahvehaneye yapılan baskında 34 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafeye uymamaktan cezai işlem uygulandı. Ayrıca, tütün kullanımına izin verildiği, alkol sunumu yapıldığı, TAPDK belgesinin olmadığı ve canlı müzik yaptığı belirlenen farklı bir eğlence merkezine yapılan baskında da, 63 kişiye maske, mesafe ve kısıtlamaya uymamaktan toplamda 611 bin 100 lira cezai işlem uygulandı. İş yeri sahiplerine "bulaşıcı hastalık tedbirlerine aykırı davranma" suçundan gerekli işlem yapılırken, iş yerleri mühürlendi.