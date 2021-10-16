Konya'da Kitap Günleri heyecanı başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Kitap Günleri'nin açılışı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kitap Günleri süresince Konya'da adeta bir kültür bayramı yaşanacağını belirterek, “Konya Kitap Günleri'ne gelen misafirlerimiz, kitaplarla birlikte sevdikleri yazarların imza günlerine, konferanslara, tiyatrolara, şiir dinletilerine, söyleşilere katılabilecek. Hem Konya'mızdan hem de tüm Türkiye'den kültür-sanat insanlarını, kitapseverleri Konya'mızdaki bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum.” dedi. Milli Eğitim Eski Bakanı Nabi Avcı, “Beş üniversitesi olan bir şehre çok yakıştı bu organizasyon. İnşallah daha da büyüyerek devam edecek. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Konya Kitap Günleri'nin açılışı yapıldı. Selçuklu Kongre Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleşen açılış programında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, insanlığa yüce dinimiz İslam'ın ilk emri olan “Oku” ayetini ulaştıran, bizlere beşikten mezara kadar ilim öğrenmeyi tavsiye eden Peygamber Efendimizin doğum yıldönümü olan Mevlid Kandili arefesinde Konya Kitap Günleri'nin açılışını yapıyor olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

“Konya'mızda bir kültür bayramı yaşanacak”

İlim, irfan ve kültür şehri olan Konya'da 2019 yılında 521 bin kitapseverin rekor katılımıyla gerçekleştirilen Konya Kitap Günleri'nin, pandemi sebebiyle verilen bir yıllık aranın ardından yeniden düzenlendiğini ifade eden Başkan Altay, “24 Ekim akşamına kadar açık kalacak Konya Kitap Günleri'nde 1 milyondan fazla kitap, 250 yayınevi, 450 yazar ve 500'den fazla etkinlik yer alıyor. Konya'mızda adeta bir kültür bayramı yaşatacak Konya Kitap Günleri'ne gelen misafirlerimiz; kitaplarla birlikte sevdikleri yazarların imza günlerine, konferanslara, tiyatrolara, şiir dinletilerine, söyleşilere katılabilecek. Hem Konya'mızdan hem de tüm Türkiye'den kültür-sanat insanlarını, kitapseverleri Konya'mızdaki bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

“Selçuklu'yu ayakta tutan Osmanlı'yı büyüten kadrolar burada yetişti”

Kadim Selçuklu başkenti Konya'nın bin yıllık ilim, kültür ve medeniyet şehri olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Medeniyetimizin temellerinin atıldığı şehrimiz, Anadolu Selçuklulara başkentlik yaptığı dönemde dünyanın dört bir tarafından ilim tahsili için gelen insanları buluşturmuştur. Selçuklu'yu ayakta tutan, Osmanlı'yı büyüten kadrolar burada yetişmiştir. Muhyiddin-i Arabiler, Mevlana'lar, Şemsler, Koneviler, Ahi Evranlar yolu bu şehirden geçen veya burada yetişip kök salan alimlerdendir. Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese, Sırçalı Medrese ve daha niceleri Konya'ya gelen binlerce talebenin ilim yuvaları olmuştur” dedi.

“Okuyan, eğitimli, donanımlı gençlerimizden beklentimiz çok yüksek”

Konya'nın tarihten gelen bu kadim geleneğini bugün de sürdürdüğüne dikkat çeken Başkan Altay, “Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk Bilim Merkezi Konya'mızda bulunuyor. Türkiye'nin en fazla kütüphaneye gidilen şehri de yine Konya'mızdır. Bizler de gençlerimizin bu okuma ve kütüphane ilgisine karşılık vermek üzere Türkiye'nin en güzel kütüphanelerinden birini şehrimize kazandırmak için çalışmalarımıza başladık. Ülkemizin ve dünyamızın daha müreffeh yarınları için okuyan, eğitimli, donanımlı, vatan-millet aşkıyla yetişmiş gençlerimizden beklentimiz çok büyük. Gençlerimiz için, şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu topraklarda geçmişte çok büyük ilim insanları yetişti, bugün de yetişmeye devam ediyor”

Başkan Altay, “Bu topraklarda geçmişte çok büyük ilim insanları yetişti, bugün de yetişmeye devam ediyor. Bu vesileyle UNESCO ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılı anma yılı olarak ilan edilen Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Ahi Evran ve Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere ilim ve irfan yolunda hayatlarını harcamış müteveffa alim ve yazarlarımızı saygıyla, rahmetle, minnetle anıyorum. Konya Kitap Günleri'ne katılan tüm yazarlarımıza, kitapevlerimize, müzisyenlerimize, tiyatro sanatçılarımıza, lezzet alanında stant açan esnaflarımıza, organizasyon ekibimize, mihmandar arkadaşlarıma, organizasyonun duyurulmasına, tanıtılmasına katkı sağlayan değerli basın mensuplarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

“Konya kitap etkinliklerine en yakışacak şehir”

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, “Son 1 ay içinde Konya'mız, Türkiye'ye dünyaya çok önemli hareketliliğiyle kendini tanıtmayı sağladı. Yemek Festivali, arkasından Bilim, bugün Kitap Günleri ile her birinde yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği önemli etkinlikler hayata geçirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Konya'mız medreseler şehri, Konya'mız kitap etkinliklerine en yakışacak şehir. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“Konya; ilmini irfanın, tefekkürün en fazla yaşandığı yer”

Konya Valisi Vahdettin Özkan, “Konya Kitap Günleri'nin organizasyonunda emeği geçen başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bütün katılımcılara, bütün kitapseverlere teşekkür ediyoruz. Konya, ilmini irfanın, tefekkürün en fazla yaşandığı yer. İnsanın tabiatında var olan merak duygusu, çevreyi müşahede etme ve bunu en güzel şekilde terennüm etme, harflere dökme keyfiyeti en önemli öncelikli bir amil olsa gerek. Bu hususta da şehrimizin öncü olması bütün Konyalıların medar-ı iftiharıdır. Bu kadim kültürün gelecek nesillere aktarılması elbette her birimizin hem insani hem vicdani hem kamusal vazifesi. Konya Kitap Günleri'nin ilme, marifete vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Beş üniversitesi olan bir şehre çok yakıştı bu organizasyon”

Açılışa katılan Milli Eğitim Eski Bakanı Nabi Avcı ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem bu ve bundan önceki kültür faaliyetlerinin organizasyonundaki gayretleri için hem de böyle güzel bir kültür merkezini Konya'mıza, Türkiye'mize kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Bu Kitap Günleri de Konya'ya çok yakışıyor. Hazreti Pir'in pergel metaforunu hatırlarsanız. Şimdi gençlerimiz bir ayaklarını sapasağlam yola basarken burada 250'yi aşkın yayınevinin sunduğu dünya kültürüne ait farklı kültürlere ait pek çok eserle tanışmış olacaklar. Beş üniversitesi olan bir şehre çok yakıştı bu organizasyon. İnşallah daha da büyüyerek devam edecek. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” açıklamalarını yaptı.

Açılışın ardından Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Gazeteci Nedim Şener ve Tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun katıldığı panel gerçekleştirildi.

Konya Kitap Günleri 24 Ekim'e kadar açık kalacak

1 milyondan fazla kitap, 250 yayınevinin yer aldığı Konya Kitap Günleri'nde 450 yazar da okurlarıyla buluşacak. Ayrıca çok sayıda atölye çalışması, söyleşi ve imza günü düzenlenecek. Konya Kitap Günleri, 24 Ekim'e kadar 10.00 - 21.00 saatleri arasında kitapseverlerin ziyaretine açık olacak.