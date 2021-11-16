Konya'da kitapseverlerin bağışladığı 10 bin kitap köy okullarına gönderildi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Konya Kitap Günleri'nde düzenlenen kitap bağışı kampanyasında toplanan 10 bin kitap, talepte bulunan Konya, Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ ve İstanbul'daki 10 köy okuluna gönderildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Kitap Günleri'nde düzenlediği kitap bağışı kampanyasında toplanan binlerce kitabı köy okullarına gönderdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'dan ve Konya dışından 800 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayarak ses getiren Konya Kitap Günleri'nde köy okullarına bağışlanmak üzere bağış kampanya düzenlendiğini hatırlatarak, etkinlik kapsamında açılan Kitap Evim standına binlerce kitapseverin kitap bağışı yaptığını söyledi. Bağışlanan kitap sayısının 10 bini geçtiğini vurgulayan Başkan Altay, “Kitap Evimde biriken kitapları belediyemizden talepte bulunan 10 okula gönderdik. Bu okulların 6'sı Konya'mızda, diğerleri de Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ ve İstanbul'da bulunuyor” dedi.

Başkan Altay, kitap bağışında bulunarak okullara destek olan tüm kitapseverlere de teşekkür etti.