Konya'da kontrolden çıkan araç yayaya çarptı: 3 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarında yürüyen yayaya ardından ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ve çarptığı 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kulu ilçesi Olof Palme Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara-Konya yolunda seyir halinde olan E.M.'nin kullandığı 06 CNU 849 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarında arkadaşıyla yürüyen H.Y.'ye çarptı. Daha sonra yol kenarında bulunan bir bahçeye giren araç, bahçede bulunan ağaca çarparak durdu. Kazayı gören vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk tedaviler kaza yerinde yapılan yaya H.Y. ile sürücü E.M. ve araçta yolcu olarak bulunan B.G. Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Vücudunda çok sayıda kırıkların olduğu anlaşılan yaya H.Y.'nin ambulansla Konya'ya sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.