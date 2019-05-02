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Konya'da kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 1 ölü

Konya’da kontrolden çıkan otomobilin yön levhası bulunan direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Konya'da kontrolden çıkan otomobilin yön levhası bulunan direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, saat 05.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Tahya Temurtaş idaresindeki 42 EFE 11 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki yön levhalarının bulunduğu direğe çarptı. Otomobil sürücüsü Yahya Temurtaş, sağlık görevlilerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Yahya Temurtaş'ın cesedi, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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