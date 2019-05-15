Konya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur T.'nin kullandığı 42 V 3444 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait beton bariyerlere çarparak takla atarak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Onur T. yaralandı. Yaralı sürücünün yardımına ilk olarak polisler koştu. Yaralı sürücüye polislerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen ambulansta ilk müdahalesi yapıldı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan otomobil sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.