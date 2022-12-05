Konya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 6 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje savrularak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Karaman Ereğli Karayolu üzeri Melicek Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman ilinden Ereğli ilçesine seyir halinde olan B.K. idaresindeki 50 ACB 141 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje savrularak takla attı. Kazada 1'i bebek olmak üzere 6 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.