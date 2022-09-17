Konya'da kontrolden çıkan tır devrildi: 2 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Konya-Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 06 CDF 411 plakalı Mercedes marka tır kontrolden çıkarak devrildi. Çevredeki vatandaşların kazayı haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada tır sürücüsü A.K. ile yanında yolcu olarak bulunan M.A.K. yaralandı. Yaralılar ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.