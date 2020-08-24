Konya'da köpeklere şefkatli ve huzurlu yuva

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek sahipsiz köpeklere şefkat elini uzatmak isteyen vatandaşlara bakım parası olarak her ay 125 TL ödeme yaparken; yuva, mama ve aşılarına varana dek tüm ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılından bu yana Türkiye'ye örnek olan ‘Gönüllü Hayvan Dostları Projesi'ni başarıyla uygulanıyor. Proje; Türkiye'nin en büyük ve en modern Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde yer alan hayvanların yeniden sağlığına kavuşarak doğal yaşam alanlarına geri dönmelerine yönelik entegrasyonlarının gerçekleştirilmesini ve Konya şehir merkezi dışındaki kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlara gönüllülük esasına dayanarak sahiplendirilmesini amaçlıyor.

4 bin 241 sokak köpeği gönüllü olarak sahiplenildi

Türkiye'de bir ilk olarak başlayan projenin dördüncü yılına girdiğini söyleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Sahipsiz sokak hayvanlarını sıcak bir yuva ile buluşturmayı amaçladığımız Gönüllü Hayvan Dostları Projesi başarıyla uygulanmaya devam ediyor. Bir gönüllünün en fazla üç köpeği sahiplendiği projede bugüne kadar bin 578 vatandaşımız, 4 bin 241 köpeği gönüllü olarak sahiplendi. Bu rakamlar da projenin başarısını ortaya koyuyor” dedi.

Köpek başına aylık 125 TL destek

Konya merkez dışındaki 28 ilçede gerçekleştirilen projede Konya Büyükşehir Belediyesi, köpek başına aylık 125 TL destek veriyor. Ayrıca, “e-pati” ismi verilen bir program ile sahiplendirilen hayvanların periyodik kontrolleri, gelişim durumları, aşıları, gıda desteklemeleri web sayfaları ve uygulamalar yardımı ile sürekli takip ediliyor.

Gönüllüler projeden memnun

Projeden faydalanarak sokak hayvanlarını sahiplenen gönüllüler de uygulamadan memnun olduklarını kaydetti. Köpeklerin kendilerine arkadaş ve evlerinin koruyucusu olduğunu söyleyen gönüllüler verilen destek ile de ihtiyaçlarının giderildiğini ifade etti.

Konya Büyükşehir sınırlarındaki tüm kırsal mahallelerde ikamet eden vatandaşlar projeden faydalanabiliyor.