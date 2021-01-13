Konya'da korona virüs aşı odaları hazır

Sağlık Bakanlığının hastanelerde Covid-19 aşısı uygulanması için tedbirlerin alınmasına yönelik genelgesi doğrultusunda Konya'da hastanelerde aşı uygulama odaları hazırlandı.

Korona virüs aşılarının Türkiye'ye gelmesi ve illere dağıtımının başlamasıyla aşı uygulama merkezleri olan hastanelerde hazırlıklar tamamlandı. 3'ü merkez olmak üzere 31 ilçesi bulunan Konya'da il genelinde 230 aşı uygulama odası oluşturuldu. Kent merkezinde Şehir Hastanesinde 25, Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 20, Numune Hastanesinde 20, Meram Devlet Hastanesinde 20 ve Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde 15 olmak üzere 100, diğer ilçelerde de 130 aşı uygulama odası oluşturuldu.

Covid-19 aşıları Konya'ya geldi

İlk etapta aşılanacak olan sağlık çalışanlarına yetecek Covid-19 aşıları da Konya'ya geldi ve İl Sağlık Müdürlüğünün depolarına alındı. Aşılarla Konya'da ilk olarak kamu, üniversite, özel, eczacılar dahil olmak tüm sağlık çalışanlarına aşılama çalışması yapılacak. Hazırlanan aşı uygulama odalarına 1'er kişi alınarak aşı uygulanacak. Aşıya gelen kişiler birbirine temas etmeyecek. Ortalama olarak her 10 dakikada 1 bir kişinin aşılanması planlanıyor. Aşı yapılanlar bir süre bekleme salonlarında bekleyecek. Herhangi bir yan etki durumunda müdahale edilmesi amacıyla tüm tedbirler de alındı.

Sağlık Bakanlığından gelecek olan aşı uygulama talimatına göre aşılama çalışması başlayacak.