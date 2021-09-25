Konya'da kripto para operasyonu: 1 gözaltı

Konya'da polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan 103 kripto para üretim makinesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 şüpheli yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir iş yerine kripto para madenciliğiyle ilgili baskın yaptı. Operasyonda iş yerinde 103 adet elektronik cihaz ele geçirildi. Cihazların kripto para üretiminde kullanıldığı belirlendi. Piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtilen cihazlara el konulurken, olayla bağlantılı 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, cihazların çalıştırılmasında kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilirken, elektrik dağıtım firması tarafından 2 milyon TL para cezası kesildi.