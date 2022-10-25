Konya'da kullanılmayan ev alev alev yandı

Konya'nın Derebucak ilçesinde, kullanılmayan taş yapı bir ev, çıkan yangın sonrası alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, yangın ilçeye bağlı Göynem Mahallesinde çıktı. İlçe merkezinde merkezinde bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Alevlerin evi tamamen sardığı yangına itfaiye ve belediye ekipleri müdahale etti. Su tankeri ve iş makinesinin de destek verdiği yangın çevre binalara sıçramadan güçlükle söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, ev sahibinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.