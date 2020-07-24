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Konya'da kural ihlali yapan bin 313 sürücüye 477 bin lira

Konya’da yapılan trafik denetimlerinde çeşitli kuralları ihlal eden bin 313 sürücüye 477 bin 157 TL cezai işlem uygulandı.

Konya'da yapılan trafik denetimlerinde çeşitli kuralları ihlal eden bin 313 sürücüye 477 bin 157 TL cezai işlem uygulandı.


Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde denetimler gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin denetimlerinde, 12 minibüs sürücüsüne fazla yolcu taşımak, 343 sürücüye seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 235 sürücüye hız sınırı ihlali, 115 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 120 sürücüye işaret levhalarına uymamak, 89 sürücüye emniyet kemeri takmamak, 82 sürücüye park yasağını ihlal etmek, 317 sürücüye muhtelif sebeplerden olmak üzere toplam bin 313 sürücüye 477 bin 157 TL cezai işlem uygulandı.


Öte yandan, denetimlerde 40 araç da trafikten men edildi.

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