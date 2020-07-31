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Konya'da kurban kesim yerlerinde pandemi sakinliği

Konya’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesim yerlerinde pandemi nedeniyle sakinlik yaşanıyor.

Konya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesim yerlerinde pandemi nedeniyle sakinlik yaşanıyor.


Konya'da vatandaşlar Kurban Bayramı namazını camilerde ve belirlenen açık alanlarda kıldı. Sosyal mesafe ve maske kuralına uygun olarak kılınan bayram namazının ardından vatandaşlar kurban kesim yerlerine gitti. Pandemi nedeniyle kurbanlarını bağışlayan ve sakin yerleri tercih eden vatandaşlar, toplu kesim alanlarına rağbet göstermedi. Kesim alanlarında da sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak kurban kesimi gerçekleştirildi.


Kurban kesimine gelen vatandaşlar, maske ve sosyal mesafe kuralına uyduklarını belirterek, korona virüs sürecinde zorlandıklarını ve herkesin kurala uyması gerektiğini ifade etti.

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