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Konya'da kuyumcuyu bacağından vuran şüpheli tutuklandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde iş yerini açmak isteyen kuyumcuyu pompalı tüfekle bacağından vuran şahıs tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde iş yerini açmak isteyen kuyumcuyu pompalı tüfekle bacağından vuran şahıs tutuklandı.


Olay, Pazartesi günü saat 09.30 sıralarında Ereğli ilçesi Boyacıali Mahallesi Dr. Faruk Sükan Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aracından inen E.C., kuyumcu dükkanını açmak için gelen T.Ç.'yi (56) pompalı tüfekle bacağından vurdu. Şüpheli şahıs, olayın ardından aracına binerek kaçtı. Olayın ardından polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada olayın şüphelisi av tüfeği ile birlikte yakalanarak adliyeye sevk edildi. E.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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