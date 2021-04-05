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Konya'da kuzu göbeği mantarını çiğ tüketen kişi zehirlendi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, çiğ olarak yediği kuzu göbeği mantarından zehirlendiği öne sürülen kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, çiğ olarak yediği kuzu göbeği mantarından zehirlendiği öne sürülen kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesinde oturan 65 yaşındaki Musa D., doğadan topladığı kuzu göbeği mantarlarını çiğ olarak tüketti. Kısa süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından zehirlenme şüphesiyle Beyşehir Devlet Hastanesine götürülen Musa D., acil serviste tedavi altına alındı. Müşahede altına alınan Musa D.'nin iki mantarı çiğ olarak yediğini söylediği öğrenildi. Zehirlenen şahısın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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