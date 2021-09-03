Konya'da Lise Medeniyet Akademisi kayıtları başladı

sınıf ve açık lisede eğitim alan öğrencilere yönelik başlatmış olduğu Lise Medeniyet Akademisi projesi kapsamında kayıt alımlarına başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, lise ve açık lisede eğitim alan öğrencilere yönelik hayata geçirmiş olduğu Lise Medeniyet Akademisi projesi kapsamında kayıt alımlarına başladı. Lise Medeniyet Akademisi'nde eğitimlerin yüz yüze olacağını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eğitim alacak öğrencilere başarılar ve öğretmenlere kolaylıklar diledi. Başkan Altay, Türkiye'nin 2023 vizyonunda gençlere önemli görevler düştüğünü, bu doğrultuda Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını ifade ederek, “Hedefleri ve hayalleri doğrultusunda hem şehrimize hayırlı hem de ülkemize faydalı genç nesiller yetiştirmek için Büyükşehir Belediyesi olarak projeler üretiyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz Lise Medeniyet Akademisi projemizle 9, 10, 11, 12. sınıf ve açık lisede eğitim alan öğrencilerimize; milli ve manevi eğitimler, ders ve sınav destek programları, atölyeler ile çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Hafta içi ve hafta sonu olacak eğitimlere katılacak tüm öğretmen ve öğrencilerimize yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademisi kayıtları; “atabeygenclik.konya.bel.tr” adresinden 12 Eylül tarihine kadar devam edecek.