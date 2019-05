Konya'da lokantalar Ramazan ayında zam yapmayacak

Konya Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Ali Osman Karamercan yaptığı açıklamada, şehir genelinde 900 lokanta ve restoranın Ramazan ayında hijyen içerisinde birbirinden farklı iftar ve sahur menülerini hazırlayarak müşterilerini beklediğini söyledi.

Et, tavuk, bakliyat ve sebze fiyatlarına Ramazan ayı fırsat bilinerek zam yapılmasına rağmen işletmelerin bu zamları müşterilerine yansıtmayacağını kaydeden Karamercan, “Yaptığımız işyeri ziyaretlerinde esnafımızın hem hijyen hem de zengin çeşitleri ve her türlü bütçeye uygun fiyatlarla Ramazan ayına hazır olduğunu gördük. Et, tavuk, bakliyat ve sebze gibi en önemli girdi maliyetleri zamlanmasına rağmen Ramazan ayında lokantacı esnafımız fiyat artışı yapmadan müşterine hizmet sunacak. Maliyetinin altında, sağlıksız ve ruhsatsız üretim yapan, açıkta hazırlanıp satış yapan işletmelere sağlık açısından itibar edilmemeli. Lokantacılar Esnaf Odası olarak biz de üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Bu mübarek ayın birlik ve beraberlik içerisinde geçmesini diliyorum. Türk İslam aleminin Ramazan ayı mübarek olsun” dedi.