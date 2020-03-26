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Konya'da LPG tankeri ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya’da LPG tanker ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Konya'da LPG tanker ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza saat 07.00 sıralarında Karapınar ilçesi Kesmez Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 34 CKD 357 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu R.F. idaresindeki 06 DP 0051 plakalı LPG tankerine arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü M.Ç. ile aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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