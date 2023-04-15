Konya'da mağazanın çatısı alev alev yandı

Konya'nın Kulu ilçesinde çeşitli eşyaların satışının yapıldığı bir mağazanın çatısında çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. Çatıdan yükselen alevler itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesi Ankara-Konya karayolu Yenimahalle Kırkahvesi mevkiinde bulunan 3 katlı mağazanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çatı alev alev yanarken, adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, polis de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Çatıda başlayan yangının alt katlara inmeden söndürüldüğü mağazada maddi hasar meydana geldi. Bazı mağaza çalışanlarının dumandan etkilenerek hastaneye götürüldüğü öğrenildi.