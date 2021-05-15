Konya'da mahalle muhtarının bir ay içinde 2 motosikleti çalındı

Konya'da mahalle muhtarının 2 motosikleti bir ay içerisinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Yediler Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin Karahan'a ait motosiklet, geçen ay iş yerinin önünden gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Hırsızlık olayının ardından motosikleti bulunamayan Hasan Hüseyin Karahan, yeni bir motosiklet almak zorunda kaldı. Aldığı ikinci motosikleti de evinin önünde bulunan bisikletliğe kilitleyen Hasan Hüseyin Karahan, 10 Mayıs'ta ikinci kez hırsızlık şokuyla karşılaştı. Yeni aldığı motosikletinin de çalındığını fark eden Karahan, polise şikayette bulundu. Yaşanan iki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde duvardan atlayan hırsızlık şüphelisi 2 kişinin, kilidi kırdıktan sonra motosikleti alıp götürdüğü yer alıyor.

Motosiklet sahibi Hasan Hüseyin Karahan, motosikletlerinin iş yerlerinin önünden ve evlerinin bisikletliğinden çalındığını söyledi. Mahalledeki hırsızlık vakalarının çok fazla arttığına dikkat çeken Karahan, “Caydırıcı tedbirler istiyoruz. Emniyet güçlerimizden de bu konuyla ilgili biraz daha hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. İki motorun çalınması arasında tam bir ay var. 30 günde iki motosikletimiz gitti. İki çalan da aynı kişi mi bilmiyorum. Bu çalan şahıs elinde makasla geziyor. Emniyet güçlerimizin yardımını rica ediyorum” dedi.