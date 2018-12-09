Konya'da mahkum yakınlarının af talebi

Konya'da bir araya gelen aileler, cezaevlerindeki yakınları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ceza indirimi ve af talebinde bulundu.

Konya'da cezaevinde bulunan mahkumların aileleri bir araya gelerek düzenledikleri basın açıklamasında, cezaevlerindeki yakınları için "Kader Mahkumlarına Beyaz Sayfa" sloganı adı altında ceza indirimi ve af talebinde bulundu. Mevlana Meydanı'nda toplanan mahkum yakınları adına konuşan ve kendi oğlu da 8 aydır cezaevinde bulunan İsmail Bayraktar, Türkiye'de il ve ilçelerde kapalı ve açık cezaevlerinde yatan mahkumların sesi olmak amacıyla mahkum aileleri olarak toplandıklarını dile getirdi. Bayraktar, “Bizler mahkum aileleri olarak Konya'dan, Mevlana diyarından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'e ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey'e ve tüm devlet büyüklerimiz ve devlet siyasetçilerimize, Türkiye'ye selamlarımızı dualarla gönderiyoruz. Burada bulunanların çoğu mahkum yakınıdır ve mahkum yakınları olarak bizler mahkumlarımıza temiz bir sayfa istiyoruz. Bunu yıllardır dile getirdik ve getirmeye de yılmadan devam edeceğiz. Bizim adımıza bunun önemli bir memleket meselesi olduğunu öngören, 24 Haziran seçimlerinden önce gündeme taşıyan ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizde teklif sunan, onuru gibi savunan ve hala arkasında duran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey'e tüm mahkum ve mahkum yakınları olarak içten teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.

“Adil yargılama yolu bir kez daha tesis edilmelidir”

Af veya benzeri taleplerini seçim malzemesi olarak kullanmadıklarını vurgulayan Bayraktar, "Asla böyle bir düşüncemiz de olmadı. Bizim tek dilediğimiz suçlu ve suçsuzun birbirine karıştığı ve bir çomak haline gelen günümüz yargısında cezaevlerinin uygun görülecek şekilde tahliye edilmesi ve insan hak ve onurunun kurtarılmasıdır. Adı ister af olsun, isterse şartlı salıverilme adil yargılama yolu bir kez daha tesis edilmelidir. Adalet sistemimizde temelden gelen yanlışları düzeltmeden yeni yöntemlerle adalet mekanizmasının düzeltilmesi imkansızdır” ifadelerini kullandı.

"Cezaevlerinde 250 bin insan tutuklu ve hükümlü olarak bulunmaktadır"

Programa mahkum yakınlarına destek olmak için katılan Avukat Orhan Ateş ise, cezaevlerindeki doluluk oranlarına değinerek, “Her şeyden önce şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde cezaevlerinde 250 bin insan tutuklu ve hükümlü olarak bulunmaktadır. Bu sayı yapılan araştırmalara göre 2006 ve 2016 dönemleri arasında yüzde 161 oranında artmıştır ve bu sayı sebebiyledir ki neredeyse tüm cezaevlerinde insanlar, mahkumlar ciddi manada mağduriyet yaşamakta ve resmen tabiri caizse üst üste yatar vaziyette cezalarını tamamlamaya çalışmaktadırlar. İnsan haklarının, insan onurunun bu derece aşağı çekilmesi maalesef hukuk devleti olarak Türkiye Cumhuriyeti olarak bizlere yakışır bir durum değildir. Buna biran önce çözüm getirilmesi gerektiği kanaatindeyiz” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından mahkum yakınları ellerindeki dövizleri açarak seslerini duyurmaya çalıştı.