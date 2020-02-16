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Konya'da MASDİV öğretmen çalıştayı gerçekleştirildi

Konya’da, Erasmus + Çeşitliğin Ele Alınması ve Temel Değerlerin Teşvik Edilmesi Projesi (MASDİV) kapsamında öğretmen çalıştayı gerçekleştirildi.

Konya'da, Erasmus + Çeşitliğin Ele Alınması ve Temel Değerlerin Teşvik Edilmesi Projesi (MASDİV) kapsamında öğretmen çalıştayı gerçekleştirildi.


Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi ve Konya Bilim Merkezinin birlikte yürüttüğü Erasmus + MASDİV kapsamında düzenlenen öğretmen çalıştayı, Konya Bilim Merkezi Konferans Salonunda yapıldı. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, projenin önemine değinerek, fedakarca çalışan öğretmenlere teşekkür etti. Konya'nın eğitimini öğretmenlerle birlikte daha ilerilere taşıyacaklarını da belirten Büyük, çalıştayda sunum yapacak akademisyenlere de ayrıca teşekkür ederek, çalıştayın verimli geçmesini temenni etti.


Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Danışmanı Doç. Dr. Mustafa Çolakoğlu ise, heyecanını koruyan tüm öğretmenlere teşekkürlerini ileterek çalıştayın öğretmenlere faydalı olacağına inandığını söyledi. Programda Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gültekin Çakmakçı ve Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Özcan da birer selamlama konuşma gerçekleştirdi. Çalıştaya Konya'nın çeşitli okullarında görev yapmakta olan fen bilgisi ve matematik branşlarından öğretmenler katıldı.

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