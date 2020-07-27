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Konya'da maske ve sosyal mesafe ihlaline 100 bin lira ceza

Konya’da maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 90 kişiye toplamda 100 bin 500 lira cezai işlem uygulandı.

Konya'da maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 90 kişiye toplamda 100 bin 500 lira cezai işlem uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde denetimlerine devam ediyor. Yapılan uygulamalarda 146 berber ve bayan kuaförü ile 80 düğün denetlendi. Denetimlerde 60 kişiye maske takmamak, 30 kişiye de sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten toplamda 100 bin 500 lira cezai işlem uygulandı.

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