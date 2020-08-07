Konya'da maske yasağını ihlale 50 bin lira ceza

Konya'da yapılan denetimlerden maske yasağını ihlal eden 56 kişiye 50 bin 400 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ülke genelinde uygulanan "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" mottolu en kapsamlı korona virüs denetimi 6 Ağustos Perşembe günü yapıldı. Konya'da yapılan denetimlerde; 545 işyeri, 9 alışveriş merkezi ve 515 alışveriş içi işletme, 167 ticari taksi ve 31 taksi durağı, 14 pazar yeri ve 17 sosyete pazarı, 528 toplu ulaşım aracı ve 42 yolcu otobüsü, 345 kahvehane, 7 hamam ve sauna, 706 lokanta ve kafe, 15 spor merkezi, 30 piknik ve mesire alanı ve 56 çay bahçesi, 8 dernek lokali, 22 nikah ve düğün yeri, 56 internet kafe, 4 sinema salonu, 245 cami bahçesi kontrol edildi. Kontrollerde 56 kişiye maske yasağını ihlalden 50 bin 400 lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.