İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da maske yasağını ihlale 50 bin lira ceza

Konya’da yapılan denetimlerden maske yasağını ihlal eden 56 kişiye 50 bin 400 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Konya'da yapılan denetimlerden maske yasağını ihlal eden 56 kişiye 50 bin 400 lira para cezası uygulandığı bildirildi.


İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ülke genelinde uygulanan "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" mottolu en kapsamlı korona virüs denetimi 6 Ağustos Perşembe günü yapıldı. Konya'da yapılan denetimlerde; 545 işyeri, 9 alışveriş merkezi ve 515 alışveriş içi işletme, 167 ticari taksi ve 31 taksi durağı, 14 pazar yeri ve 17 sosyete pazarı, 528 toplu ulaşım aracı ve 42 yolcu otobüsü, 345 kahvehane, 7 hamam ve sauna, 706 lokanta ve kafe, 15 spor merkezi, 30 piknik ve mesire alanı ve 56 çay bahçesi, 8 dernek lokali, 22 nikah ve düğün yeri, 56 internet kafe, 4 sinema salonu, 245 cami bahçesi kontrol edildi. Kontrollerde 56 kişiye maske yasağını ihlalden 50 bin 400 lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.