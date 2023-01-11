Konya'da matbaada 6 bin 48 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya'da bir matbaaya gerçekleştirilen operasyonda kutular içinde 6 bin 48 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesinde bulunan bir matbaada yüklü miktarda uyuşturucu bulundurulduğunu tespit etti. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramada, iş yerinin deposunda 108 kutu haline toplam 6 bin 48 adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili iş yeri sahipleri Mustafa A. ve kardeşi Halil A. gözaltına alındı. Şüphelilerin Uluırmak Mahallesindeki 2 ayrı ikametinde de yapılan aramalarda 171 adet uyuşturucu hap, bir miktar kokain, esrar ve bonzai ele geçirildi. Haklarında uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından adli işlem başlatılan Mustafa A. ve kardeşi Halil A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.