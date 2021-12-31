Konya'da Mekke'nin fethinin 1391. yılı programı

Konya'da Mekke'nin fethinin 1391. yıldönümü dolayısıyla “Mekke'nin Fethi” programı gerçekleştirildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi tarafından Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen program, mehter takımının konseriyle başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve sinevizyon gösterisiyle devam etti.

Programda selamlama konuşmasını yapan AGD Konya Şube Başkanı Ceylani Kılınç, Konya'da yaklaşık 10 noktada AGD teşkilatlarının Mekke'nin Fethi programlarını icra ettiğini belirterek, “Cenab-ı Allah bu salonda bulunan ve bulunmayan tüm kardeşlerimize inşirah versin, sıkıntılarını gidersin, göğüslerini genişletsin. 82 milyon Türkiye, 1 milyar 800 milyon İslam alemi, bizler bir kardeşler topluluğuyuz. Mekke'nin fethinin önemini, fetih ve fetih ruhunu diri tutmak için tüm Müslümanlara her yıl tekrar tekrar hatırlatmak gerektiğine inanıyoruz. Genç nesiller mutlaka fetih kavramını anlamalı, fetih ve işgal arasındaki farkı bilmeli, fetih aşkıyla yaşamalıdır” dedi.