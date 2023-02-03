Konya'da metruk ev alev alev yandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde atıl vaziyetteki metruk ev, çıkan yangın sonrası alev alev yandı.

Yangın, Hacıarmağan Mahallesi 40755 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşların bir evde yangın çıktığını ihbar etmesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tek katlı müstakil kerpiç evdeki alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını uzun süre devam eden müdahale sonrasında çevresindeki binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Bir iş makinesinin de destek verdiği söndürme çalışmalarında itfaiye ekipleri bir süre daha soğutma yaptı.

Hacıarmağan Mahallesi Muhtarı Ahmet Erol, gece saatlerinde çıkan yangında dumanı gördükten sonra itfaiyeye haber verdiklerini belirterek, "Yangının çıkış nedenini bilmiyoruz. Madde müptelaları genelde buralara girip çıkıyor. Daha önce de birkaç defa yanmıştı burası. Biz dumanı gördük, alevlendi birden. Hemen itfaiyeye aradım. Sağ olsun ekipler hemen geldi, ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Erol, yangın çıkan binada kimsenin oturmadığını ve sahiplerinin ise yurt dışında olduğunu bildiklerini anlatarak, "Daha önce de defalarca uyarıldı, dilekçeler verildi burayla ilgili. Metruk ve atıl bina olduğuna dair. Burayı sürekli madde müptelaları kullanıyor" diye konuştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.