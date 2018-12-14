Konya'da 'Mevlana'nın İrfani Mirası ve Dünyaya Etkileri' konuşuldu

Konya İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Uluslararası Rumi Medeniyetler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Etkinlikleri kapsamında "Mevlana'nın İrfani Mirası ve Dünyaya Etkileri" konulu panel gerçekleştirildi.

NEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Kuşpınar'ın oturum başkanı olduğu panelde ilk konuşmayı Manchester Üniversitesinden Prof. Dr. Alan Williams yaptı. İnsan olarak yaşama, insan olarak ölme ve yüksek iradeye teslim olma meselesine değinen Williams, Rumi'den ziyade onun aşık olduğu şeyi sevdiğini dile getirdi. Mevlana'nın Farsça şiirlerinin müthiş bir estetiğe sahip olduğunu kaydeden Williams öğretilerinin o zamanın ruhunu temsil ettiğini de sözlerine ekledi. Mevlana'nın, ‘Beni aramak isteyen Allah'ı sevenlerin kalbinde arasın' sözünü hatırlatan Prof. Dr. Alan V. Williams, bu dünyanın uyku dünyası olduğunu belirtti.

Arnavut olan ve Şeb-i Arus için Konya'da bulunan Prof. Dr. Metin İzeti ise, Hazreti Mevlana'nın Balkanlar'daki etkileri ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi. Üsküplü İshak Çelebi, Arnavut Nezim Frakulla gibi şairlerden bahseden İzeti, bu kişilerin eserlerine bakıldığında Mevlana'dan etkilendiklerinin anlaşıldığını dile getirdi.

Endonezya Büyükelçisi Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç da,“İbni Arabi ve Mevlana sentezi çok önemlidir. İkisi de farklı dil kullanmış olsalar da mana olarak aynı şeyi söylemektedirler. İbni Arabi, Sadreddin Konevi'yi yetiştirmiş kişidir. Konya ile bağı da buradan gelmektedir" şeklinde konuştu.

İbni Arabi ile Mevlana'nın fikirlerinin tek bir düşünce haline geldiğini söyleyen Kılıç, her ikisinin de ruh birliği içerisinde olduklarını da sözlerine ekledi.

Program, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.