Konya'da meyve suyu kutusunda eroin ele geçirildi

Konya'da şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada meyve suyu kutularına gizlenmiş 3 parça halinde 285 gram eroin maddesi ve aracın çeşitli yerlerinde zulalanmış 470 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getiren ve piyasaya uyuşturucu sürmeye çalışan zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri şehir girişinde yaptığı uygulamada şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği ile arama yaptı. Ekipler, araç içerisinde meyve suyu kutusunun içine gizlenmiş vaziyette 3 parça halinde 285 gram eroin maddesi ve yine aracın farklı yerlerine zulalanmış 470 adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirdi. Araçta bulunan Hüseyin G., eşi Gurbet G., Orhan S., Şafak K., Zekiye B., ve Mustafa K., gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak/Nakletmek ve Kullanmak" suçlarından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.