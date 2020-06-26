Konya'da minibüs ile tır çarpıştı: 6 ölü, 12 yaralı

Konya'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, minibüste bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Kaza, Konya'nın Yunak ilçesi Ankara karayolu üzeri Birimler Dörtyol mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfalı tarım işçilerini taşıyan sürücüleri belirlemeyen 14 M 0891 plakalı minibüs ile 42 P 0171 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs hurdaya dönerken, tır da devrildi. Kazanın ardından olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Bölgeye ayrıca helikopter ambulans da sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan ve yola savrulan yaralılara sağlık görevlileri tarafından müdahaleleri yapıldı. Yapılan ilk incelemede minibüste bulunan 6 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Haberi alan kazazede yakınlarının da olay yerine gelmesiyle ağıtlar yakıldı. Kazazede yakınları, kazada yaralanan küçük çocukları kucaklarına alarak görevlilerini çalışmalarını takip etti. İlk müdahaleleri yapılan aralarında çocukların da bulunduğu 12 yaralı, ambulanslarla Yunak İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar arasında tır sürücüsü ile yanında yolcu olarak 1 kadın ve 1 çocuğun da olduğu öğrenildi. Kurtarma çalışmaları sırasında hurdaya dönen minibüste sıkışan bagaj kısmı itfaiye tarafından açıldı. Bu sıra da minibüste bulunan bir adet keçi de araçtan indirildi.