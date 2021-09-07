Konya'da minibüs tıra çarptı: 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde tırın dorsesine arkadan çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.

Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Organize Sanayi Bölgesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Y.'nin kullandığı 42 JL 043 plakalı Hyundai marka panelvan minibüs, E.H. idaresindeki 33 ADU 785 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste sıkışan sürücü N.Y. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.