İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da minibüsle polis otosu çarpıştı: 2 yaralı

Konya’da minibüsle polis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i polis 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kutbilcihan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C. idaresindeki 16 LLK 19 plakalı minibüs kavşaktan geçtiği sırada A.K. idaresindeki 42 A 7241 plakalı polis aracıyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle polis aracı devrildi ve sürücü polis memuru A.K. araçta sıkıştı. A.K'nin yaralı halde yaptığı telsiz anonsuyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru itfaiyenin yardımıyla araçtan çıkartılarak ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Diğer sürücü ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ramazan Çetin
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.