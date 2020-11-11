Konya'da minibüsle polis otosu çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kutbilcihan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C. idaresindeki 16 LLK 19 plakalı minibüs kavşaktan geçtiği sırada A.K. idaresindeki 42 A 7241 plakalı polis aracıyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle polis aracı devrildi ve sürücü polis memuru A.K. araçta sıkıştı. A.K'nin yaralı halde yaptığı telsiz anonsuyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru itfaiyenin yardımıyla araçtan çıkartılarak ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Diğer sürücü ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ramazan Çetin

