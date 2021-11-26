Konya'da minik öğrenciler yangın konusunda bilinçleniyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Medeniyet Okulu Projesi kapsamında ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik hem teorik hem de uygulamalı olarak itfaiye eğitimi veriyor. Çocuk Kahramanlar temasıyla Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi'nde düzenlenen eğitim programına katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocuklarla birlikte eğitime ve düzenlenen tatbikatlara eşlik etti. Başkan Altay, doğal afetler ve yangınlar konusunda toplumun her kesiminin bilinçlenmesi gerektiğini ifade ederek, “Medeniyet Okulu Projemiz kapsamında şehir merkezindeki ilkokul birinci sınıf öğrencilerimize itfaiye eğitimi veriyoruz. Günlük 245 öğrencinin katıldığı eğitimlere bugüne kadar bin 700 öğrenci iştirak etti. İnşallah Konya merkezdeki 27 bin ilkokul birinci sınıf öğrencimize bu eğitimleri vereceğiz. Çocuklarımız burada hem eğleniyor hem de itfaiyeyi, yangına müdahaleyi öğreniyor. Çocuklarımızın yangın ve doğal afetler konusunda bilinçlenmesi son derece önemli. Ben eğitimlere katılan çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve itfaiyecilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Eğitime ve tatbikata katılan minik öğrenciler de hem eğlendiklerini hem de yangın ve itfaiye konusunda önemli bilgiler öğrendiklerini söylediler.