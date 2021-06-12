Konya'da miniklerin karne heyecanı

Konya'nın Kulu ilçesinde okul öncesi 4-6 yaş grubu 45 öğrenci Kuran kurslarında eğitim-öğrenimlerini tamamlayarak karne ve teşekkür belgelerini aldı.

Kulu'da bulunan Camikebir ve Baharçiçeği Kuran kurslarında eğitim ve öğrenim gören 45 kız ve erkekten oluşan 4-6 yaş arası minikler yılsonu karnelerini ve teşekkür belgelerini heyecanla aldı. Kulu Müftülüğüne bağlı olarak 2020-2021 yılı eğitim öğretim faaliyetinde bulunan eğitim kurslarında öğrenciler için yılsonu etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe, İlçe Müftü Vekili Mehmet Acer, Kuran kursu öğreticileri, öğrenciler ve velileri katıldı. Öğrencilere karne ve teşekkür belgelerinin takdim edildiği programda bazı öğrenciler eğitim-öğrenim sonrasında Kur'an-ı Kerim'e geçerken bazı öğrenciler ise Kur'an-ı Kerim'i hatmetmenin sevincini yaşadı. Program Kur'an-ı Kerime geçen öğrencilerin tilaveti ile sona erdi. Müftü vekili Mehmet Acer, öğrencileri tebrik ederek çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.