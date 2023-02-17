Konya'da Miraç Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti

Konya'da vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla camileri doldurarak, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için dua etti.

Miraç Kandili Konya'daki bütün camilerde idrak edildi. Miraç Kandili'ni Mevlana Meydanı'ndaki Selimiye Camii'nde eda etmek isteyen birçok vatandaş yatsı namazı vakti öncesi camiyi doldurmaya başladı. Mübarek gecede yatsı namazı kılındı ve deprem felaketinden etkilenenler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

İbadetini yerine getirmek için camiye gelenlerden Cumali Kurt, “Elhamdülillah Rabbim bu sene tekrardan bize Miraç Kandili nasip etti, ömür verdi ulaştık. Lakin depremzede kardeşlerimiz keşke bu acıyı yaşamasaydı kandil havası daha da güzel olurdu. Buna da hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Ölenlerimize rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz. Rabbim devletimize de güç kuvvet versin. Miraç Kandilimiz mübarek olsun, inşallah nicelerine” dedi.

Böyle mübarek bir gecede deprem dolayısıyla hüzünlü olduklarını ifade eden Celal Aktaş da, “Rabbimize hem onların affedilmesi hem de kendimizin bu mübarek gecede Miraç ruhuyla, düşüncesiyle Müslümanların daha diri, canlı ve kazananlardan olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.