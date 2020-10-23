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Konya'da mısır yüklü tır otomobillere çarpıp devrildi: 3 yaralı

Konya’da kontrolden çıkarak kavşakta bekleyen otomobillere çarpan mısır yüklü tır devrilirken, 3 kişi yaralandı.

Konya'da kontrolden çıkarak kavşakta bekleyen otomobillere çarpan mısır yüklü tır devrilirken, 3 kişi yaralandı.



Kaza, merkez Karatay ilçesi Gülistan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. (24) idaresindeki 42 AFT 649 plakalı mısır yüklü Scania marka tır, kavşakta bekleyen araçlara çarptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrilerek yan yattı, tonlarca mısır ise etrafa saçıldı. Kazada 3 otomobilde zarar meydana gelirken, tır sürücüsü ve 2 otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede tedbir alırken, yaralanan 3 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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