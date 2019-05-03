Konya'da mobilya tekstil atölyesinde yangın

Konya'da bir mobilya tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülebildi.

Yangın, saat 19.50 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Marangozlar Mobilyacılar Sitesi Gümüşlü Sokak'ta bulunan Hidayet Yaver'e ait mobilya tekstil atölyesinde çıktı. İş yerinin üst katında bulunan mobilya tekstil malzemelerinin tutuşmasının ardından alevler yükseldi. Yangın ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekibi adrese sevk edildi. Hızla büyüyen alevler ise iş yerinin büyük bölümünü etkisi altına aldı.

Yangına toplam 45 araç, 74 personel müdahale etti

Söndürme çalışmalarında 12 adet itfaiye aracı yangına müdahale ederken, yangın mahalline 33 adet de takviye tanker yönlendirildi. Toplam 45 araç ve 74 personelin müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına geçildi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında yan tarafta bulunan iş yerlerindeki malzemeler ise yangının sıçrama ihtimaline karşı vatandaşlar tarafından dışarıya taşındı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Çevredeki bir vatandaş, yangının akşam saatlerinde çıktığını belirterek, "Sonradan haber almışlar. İçeride döşeme malzemeleri var" şeklinde konuştu.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.