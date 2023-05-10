Konya'da motosiklet hırsızı 9 şahıs yakalandı

Konya'da polis ekiplerinin çalışmasıyla 9 ayrı motosiklet hırsızlığı yapan 9 şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken yaşanan bir motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gerçekleşen faili meçhul olayların çözümlenmesi ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler izledikleri yüzlerce güvenlik kamerasıyla, 9 ayrı motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığını gerçekleştiren 9 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekiplerince 7 suç kaydı olan M.M. (25), M.S. (21), 13 suç kaydı bulunan A.T. (29), 7 suç kaydı bulunan M.S. (31), 14 suç kaydı bulunan M.F. (18), 4 suç kaydı bulunan A.H. (21), 2 suç kaydı bulunan M.H. (34), A.A. (18) ve 5 suç kaydı bulunan A.N. (18) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken ele geçirilen motosikletler sahiplerine teslim edildi.

Hırsızlık anı kamerada

Yaşanan elektrikli bisiklet hırsızlığı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bisikletle gelen 2 şahsın öncelikle tespit ettikleri elektrikli motosikleti bir süre gözlemlediği, şahıslardan birinin elektrikli motosikletin yanına gittiği, diğer şahsın ise bisikletle gözcülük yaptıktan sonra demir makasını arkadaşına verdiği ve demir makasıyla kilidi keserek elektrikli motosikleti alıp oradan uzaklaştıkları görülüyor.