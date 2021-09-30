Konya'da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İstasyon Caddesi üzerinde şehir merkezi istikametinden otogar istikametine seyir halinde olan Necati A. idaresindeki 42 UFE 683 plakalı motosiklet, Zümrüt Sokak'tan Mimar Sinan Sokağı'na doğru seyir halinde bulunan Necati Ş. yönetimindeki 06 DB 4733 plakalı araca ön kısmından çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Necati A. ağır yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine sevk edilen ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı Necati A., hayati tehlikesinin bulunması üzerine Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.