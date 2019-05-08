Konya'da motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı

Konya'da, Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünce motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı.

Kültür Park'ta gerçekleştirilen etkinlikte kasksız olarak seyreden motosiklet sürücüleri durdurularak kask verildi ve kask takmanın önemine dikkat çekildi. Kask dağıtımı ile ilgili konuşan Trafik Ekipler Amiri Ömer Yanık, kask takmanın önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"İçinde bulunduğumuz Trafik Haftası kapsamında bugün de farkındalık faaliyetlerimiz devam ediyor. Dün trafik kullanıcılarına yönelik reflektör dağıtımı yaptık. Bugün ise trafikte savunmasız olarak motosiklet sürücülerine yönelik kask dağıtacağız. Motosiklet sürücüsü arkadaşlardan ricamız, kolları motosiklet aynasına ya da kollarına değil hayati önemdeki başlarına taksınlar. Mümkünse dizlik ve dirseklik kullanmalarını da rica ediyoruz.”

Daha sonra kask hediye edilen motosiklet sürücüleri, bundan sonra daha fazla dikkat edeceklerini ifade ederek sürücülerin kask ve dizlik kullanmadan trafiğe çıkmaması uyarısında bulundu.